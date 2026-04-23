В Подмосковье 25 апреля проведут субботник на 60 территориях

Общеобластной субботник пройдет 25 апреля во всех городских округах Подмосковья. Для жителей подготовили 635 площадок и 552 точки выдачи инвентаря, работы затронут более 60 природных территорий, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Субботник состоится во всех муниципалитетах региона. На крупных площадках организуют горячее питание и развлекательные программы. Помимо дворовых территорий особое внимание уделят природным зонам — берегам водоемов, лесопаркам и городским паркам.

Работы пройдут более чем на 10 водоемах, в 12 лесопарках и лесных массивах, а также в 45 городских парках и скверах. В порядок приведут Чкаловское озеро в Щелкове, Щуровские пруды и набережную Дмитрия Донского в Коломне, территорию «Вокзал Большая Волга» в Дубне, ПКиО «Ивановские пруды» в Красногорске, набережную реки Купелинка в Ленинском, берег реки Уча в Ивантеевке и зону реки Вохонка в Павловском Посаде.

Субботники также организуют в лесопарках Подольска, Королева, Котельников, Домодедова, Жуковского и Лыткарина, а городские парки и скверы приведут в порядок в Клину, Одинцове, Химках, Реутове, Зарайске, Можайске, Фрязине, Электростали и других округах. Полный список адресов и точек выдачи инвентаря размещен на интерактивной карте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.