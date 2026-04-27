В Подмосковье 25 апреля прошла акция «Субботник в лесу»

Экологическая акция «Субботник в лесу» состоялась 25 апреля на территориях всех 19 лесничеств Московской области и открыла сезон весенних субботников в регионе. К ней присоединились жители, волонтеры, представители муниципалитетов и коммунальных служб, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Масштабная уборка прошла на лесных территориях по всему Подмосковью. Участники очищали лес от бытового мусора и валежника, приводили в порядок рекреационные зоны и готовили участки к пожароопасному периоду. Особое внимание уделили наиболее посещаемым местам отдыха.

К акции присоединился председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин. Он вместе с волонтерами участвовал в уборке и пообщался с участниками мероприятия.

Акция стала частью экологической повестки региона и показала высокий уровень вовлеченности жителей в вопросы сохранения природы. Подробнее о том, как прошел субботник и какие территории приводят в порядок, — в сюжете программы «Вести-Москва» по ссылке: https://smotrim.ru/video/6002103

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.