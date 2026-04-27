В Подмосковье 25 апреля прошел субботник в лесах

Региональная экологическая акция «Субботник в лесу» прошла 25 апреля в Московской области. Участники очистили территории всех 19 лесничеств от бытового мусора и неликвидной древесины, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Организатором акции выступил комитет лесного хозяйства Московской области при поддержке Московской областной думы и муниципалитетов. В мероприятии приняли участие сотрудники лесного хозяйства, представители трудовых коллективов и общественных организаций, а также жители региона.

Центральной площадкой стал участок Кучинского участкового лесничества Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес». Официальный старт дали председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин и глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

«С каждым годом мы видим, как растет вовлеченность жителей в проведение таких мероприятий, и это подтверждает, что забота о лесах становится общей ценностью для всего региона», — сказал Ларькин.

Он подчеркнул, что подобные акции не только помогают очистить лесные территории, но и формируют ответственное отношение к природе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.