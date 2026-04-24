В Подмосковье 25 апреля пройдет акция «Субботник в лесу»

Экологическая акция «Субботник в лесу» состоится 25 апреля 2026 года в Московской области. Уборка пройдет на территориях всех лесничеств региона, центральной площадкой станет участок в Балашихе, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Организатором мероприятия выступает комитет лесного хозяйства Московской области. В субботнике примут участие работники лесного хозяйства, представители общественных организаций и жители региона. Участники очистят лесные участки от неликвидной древесины и бытового мусора.

Центральной площадкой акции станет участок Кучинского участкового лесничества Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» в городском округе Балашиха. Старт мероприятию дадут председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, представители администрации округа и Московской областной думы.

Сбор представителей СМИ назначен на 25 апреля в 11:30 по адресу: г. о. Балашиха, в 8 км от МКАД и 500 м от шоссе Энтузиастов. Координаты площадки: 55.789949, 37.931945. Начало акции — в 12:00. Аккредитация проводится по телефону +7 (968) 896-42-84, контактное лицо — Александр Сычев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.