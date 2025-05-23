В Подмосковье 24 мая пройдет фестиваль подростковых театральных студий

24 мая на базе Государственного музея — заповедника «Архангельское» состоится региональный практико-образовательный фестиваль подростковых театральных студий #Подростки России. На летней сцене три коллектива из Москвы и Московской области покажут зрителям постановки на социальные темы, сообщает пресс-служба организаторов.

Миниатюру «Когда за окном дождь» по пьесе «Теперь ты будешь богом» Андерса Дууса покажет театральная студия «Овация» из городского округа Красногорск. Данная пьеса относится к жанру подростковой драмы и затрагивает серьезные философские вопросы через призму восприятия молодых людей. Сюжет разворачивается в школьном коридоре, где встречаются двое подростков: отличница и хулиган. Оба оказались там неслучайно — их выгнали с урока истории религии. Конфликт начинается с того, что мальчика выгнали за заявление о том, что он считает себя лучше Бога, а девочку — за вопрос о необходимости существования Бога. На сцене актеры попытаются воспроизвести язык и мышление подростков, впервые задумывающихся о вопросах веры.

Московский социальный подростковый театр — студия «Взлет» покажет спектакль «Маленький принц» по мотивам знаменитой повести Антуана де Сент-Экзюпери. Это история о маленьком принце, живущем на крошечной планете — астероиде. Каждое утро он ухаживает за своей планетой, выпалывая ростки баобабов, чтобы они не разорвали маленький мир. На его планете растет прекрасная роза, с которой у принца складываются непростые отношения: она манипулирует им, но в итоге признается в любви.

В своей постановке юные актеры постараются донести до зрителя, что не нужно терять детскую непосредственность и способность удивляться миру. Ведь истинная красота и смысл жизни скрыты в простых вещах, которые мы часто не замечаем из-за своей занятости и предвзятости.

Спектакль — перформанс «Бежин луг» — «У страха глаза велики» продемонстрирует студия современного театрального искусства из Одинцовского района «Эмпатия». Это экспериментальный речевой спектакль по мотивам одноименного рассказа Ивана Тургенева. В представлении будут представлены новейшие направления в современном театральном искусстве и экспериментальные техники актерского мастерства.

Основная идея постановки заключается в исследовании темы страха через призму классического произведения Ивана Тургенева. В центре внимания будет находиться знаменитая цитата писателя: «Бледно-серое небо светлело, холодело, синело; звезды то мигали слабым светом, то исчезали; отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса». Эта атмосфера ночного леса и станет отправной точкой для размышлений о страхе.

Помимо ярких выступлений, гостей и участников фестиваля ждет интересная образовательная программа, где каждый желающий сможет поучаствовать в мастер-классе по импровизационному игровому театру от сообщества игровой импровизации «ИмпроЛаб».

Фестиваль «#Подростки России» организован Федеральным подростковым центром, при поддержке уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и министра культуры Российской Федерации Ольги Борисовны Любимовой.

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