В Подмосковье 24 мая не зафиксировали лесных пожаров

Лесных пожаров на территории гослесфонда Московской области 24 мая не зарегистрировано. С 25 по 27 мая в регионе ожидается от I до IV класса пожарной опасности в зависимости от лесничества, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 25 мая на большей части территории Подмосковья прогнозируется II класс пожарной опасности. В Волоколамском, Истринском и Шатурском лесничествах ожидается I класс, в Бородинском — III класс, в Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Подольском и Ступинском — IV класс.

26 мая II класс сохранится на большей части региона. В Егорьевском, Луховицком, Ступинском и Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» прогнозируется I класс. В Бородинском и Московском учебно-опытном лесничествах ожидается III класс, в Виноградовском, Ногинском и Подольском — IV класс.

27 мая на большей части области также установится II класс пожарной опасности. В Егорьевском, Луховицком, Шатурском лесничествах и в «Русском лесе» сохранится I класс. В Бородинском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах прогнозируется III класс, в Виноградовском, Ногинском и Подольском — IV класс.

Синоптики прогнозируют температуру воздуха днем плюс 12–20 градусов, ночью — плюс 3–13 градусов, переменную облачность, дожди и сильный порывистый ветер северных направлений.

При обнаружении возгорания необходимо сообщить по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.