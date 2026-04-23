В Подмосковье 23–25 апреля ожидается II класс пожароопасности

Пожарная обстановка в лесах Подмосковья остается стабильной: 22 апреля возгораний не зафиксировано. С 23 по 25 апреля на большей части региона прогнозируется II класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

22 апреля на территории лесного фонда Московской области лесных пожаров не зарегистрировано.

По прогнозу на 23 и 24 апреля, на большей части региона ожидается II класс пожарной опасности. В Виноградовском, Луховицком, Ступинском и Шатурском лесничествах установлен I класс. 25 апреля II класс сохранится на большей части Подмосковья, а в Виноградовском, Луховицком, Ногинском, Ступинском и Шатурском лесничествах прогнозируется I класс.

В ближайшие дни температура воздуха составит от +6 до +10 градусов, ночью — от −4 до +4 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность и порывистый северный ветер, возможны осадки в виде дождя, мокрого снега и снега с дождем.

При обнаружении возгорания жителей просят незамедлительно сообщать об этом по телефону лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.