В Подмосковье 23 мая пройдут экоакции по сбору вторсырья

Экологические акции по раздельному сбору отходов состоятся 23 мая в шести округах Подмосковья. Жители Одинцовского округа, Королева, Серпухова, Фрязина, Химок и Электростали смогут сдать вторсырье и получить бонусы от партнеров, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Активисты волонтерских объединений организуют прием макулатуры, пластика, пакетов и пленки, металла и вышедшей из строя бытовой техники. Также примут блистеры от таблеток, рентгеновские снимки, пластиковые карты и другие редкие фракции.

Площадки будут работать по следующим адресам: в Одинцовском округе — в Дубках на улице Дениса Давыдова, д. 1 с 9:30 до 10:30, в Кубинке в поселке Старый городок на улице Школьной, д. 25 с 14:00 до 15:00 и в Часцах, д. 11 с 15:00 до 16:00; в Королеве — на улице Калинина, д. 6В с 11:00 до 13:00; в Серпухове — на улице Ворошилова, д. 128 с 12:00 до 14:00; во Фрязине — на улице Комсомольской, д. 17 с 11:00 до 13:00; в Химках — на улице Германа Титова, д. 14к1 с 12:00 до 13:00; в Электростали — на улице Тевосяна, д. 26А с 12:00 до 14:00.

На всех локациях будут дежурить волонтеры. Участники получат бонусы от «ВкусВилл», а помощникам дополнительно зачтут волонтерские часы в личные книжки.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.