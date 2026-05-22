В Подмосковье 22–24 мая ожидается III класс пожароопасности

В Московской области 21 мая не зафиксировали лесных пожаров. С 22 по 24 мая на большей части региона прогнозируется III класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 21 мая на территории гослесфонда возгораний не выявлено.

22 мая в большинстве лесничеств региона ожидается III класс пожарной опасности. В Виноградовском, Дмитровском, Егорьевском, Орехово-Зуевском, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Шатурском лесничествах прогнозируется IV класс.

23 мая на большей части территории сохранится III класс. В Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинском и Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» ожидается I класс. В Виноградовском, Егорьевском, Московском учебно-опытном, Ногинском и Сергиево-Посадском лесничествах установится II класс.

24 мая в большинстве лесничеств также прогнозируется III класс пожарной опасности. В Дмитровском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Талдомском и Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» ожидается II класс.

Жителей просят при обнаружении возгорания незамедлительно сообщать об этом по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.