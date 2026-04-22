В Подмосковье 22–24 апреля ожидается низкая пожарная опасность

В Московской области 22–24 апреля прогнозируют I класс пожарной опасности на большей части территории, местами — II класс. 21 апреля возгораний в лесном фонде не зарегистрировано, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 21 апреля на территории лесного фонда региона лесных пожаров не зафиксировано.

22 апреля I класс пожарной опасности ожидается на большей части Подмосковья. II класс прогнозируется в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Подольском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах.

23 апреля I класс сохранится на большей части территории. II класс ожидается в Бородинском, Дмитровском, Звенигородском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Подольском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах. 24 апреля I класс прогнозируется в большинстве лесничеств, II класс — в Бородинском, Звенигородском и Талдомском.

Температура воздуха в ближайшие дни составит плюс 6–14 градусов, ночью — от минус 2 до плюс 3. Синоптики прогнозируют переменную облачность, возможны ледяные дожди и снег с дождем.

В случае обнаружения возгорания жителей просят сообщать об этом по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.