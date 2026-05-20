В Подмосковье 22 мая стартует онлайн-хакатон по кибербезопасности

Школьники и студенты Подмосковья могут принять участие в открытом индивидуальном онлайн-соревновании по информационной безопасности, которое пройдет с 22 мая на платформе Caplag. Регистрация продлится до 21 мая 16:00, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

К участию приглашают школьников, абитуриентов и студентов российских вузов, обучающихся по направлению «Информационная безопасность». Соревнование пройдет в дистанционном формате и будет доступно для участников из разных городов региона.

Цель проекта — повысить уровень теоретической подготовки и практических навыков в сфере информационной безопасности. Организаторы рассчитывают сформировать у молодежи системный подход к защите информации, а также развить компетенции по выявлению и устранению уязвимостей.

Подробная информация о правилах участия и условиях проведения размещена на официальном сайте мероприятия. Там же можно подать заявку на участие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.