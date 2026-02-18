В Подмосковье 22 февраля пройдет математический праздник для школьников
Фото - © Министерство образования Московской области
Математический праздник для учеников 6–7 классов состоится 22 февраля на 28 площадках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Федеральная олимпиада по математике для школьников 6–7 классов пройдет в Подмосковье 22 февраля. Для участия необходимо зарегистрироваться в системе ЕСР, выбрать «Классический Математический праздник» и подходящую площадку.
В этом году в регионе откроется 28 площадок, включая гимназию имени Е.М. Примакова и технолицей имени В.И. Долгих. На этих локациях участники смогут не только решать олимпиадные задания, но и попробовать силы в математических играх и турнирах по головоломкам. Для учеников и родителей также проведут лекции.
Олимпиада начнется в 10:00 по московскому времени и продлится два часа. Результаты будут учитываться при отборе на математические мероприятия образовательного центра «Взлет».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.
«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.