В Подмосковье 22 апреля откроется конференция по освещению

Первая Всероссийская конференция по наружному освещению пройдет 22–23 апреля на площадке выставочного комплекса «Тимирязев центр» в рамках форума ParkSeason Expo. Участники обсудят развитие световой среды городов и современные отраслевые решения, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Конференция впервые состоится в составе ежегодного паркового форума ParkSeason Expo и станет одной из ключевых дискуссионных площадок, посвященных будущему городского освещения. Центральным событием запланировано пленарное заседание с участием представителей Минстроя России и региональных руководителей отрасли.

Деловая программа включает три специализированные сессии. Они будут посвящены технологиям проектирования и создания систем наружного освещения, вопросам эффективной эксплуатации световой инфраструктуры, а также новым решениям и отраслевым трендам. Участники смогут провести собственные презентации, мастер-классы и лекции, а также получить доступ ко всей программе форума.

Тематический кластер площадью 130 кв. м разместят в основной выставочной экспозиции. В него войдут зона демонстрации оборудования, рабочие места с корпоративным брендированием и лекторий с экранами для трансляций. Ожидается, что мероприятие объединит более 8 тыс. представителей из свыше 1 тыс. городов России, делегации более чем из 40 регионов страны и 14 иностранных государств.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.