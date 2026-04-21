В Подмосковье 21–23 апреля ожидается низкая пожарная опасность

Лесных пожаров 20 апреля в Московской области не зафиксировали. С 21 по 23 апреля в регионе прогнозируют I–II класс пожарной опасности в зависимости от лесничества, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 20 апреля на территории лесного фонда Подмосковья возгораний не произошло.

21 апреля на большей части региона ожидается I класс пожарной опасности. В Бородинском, Звенигородском, Истринском и Ногинском лесничествах прогнозируется II класс.

22 апреля в большинстве лесничеств установится II класс пожарной опасности. При этом в Виноградовском, Егорьевском, Клинском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» ожидается I класс.

23 апреля на большей части территории области вновь прогнозируется I класс. В Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Подольском и Сергиево-Посадском лесничествах ожидается II класс пожарной опасности.

Синоптики прогнозируют в эти дни температуру воздуха от плюс 4 до плюс 12 градусов, ночью — от минус 2 до плюс 6 градусов. Ожидается переменная облачность, возможны дожди и мокрый снег.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.