Садоводам рассказали, какие растения отпугивают клещей

В Крыму стартовал сезон активности клещей, и число укусов растет с конца марта. Садоводы могут снизить риски с помощью растений с резким запахом, сообщает «Крымская газета» .

Роспотребнадзор фиксирует рост обращений из-за укусов клещей. Химическая обработка эффективна, но не всегда подходит для участков с детьми и животными. Альтернатива — посадка растений, которые делают территорию менее привлекательной для паразитов. Однако они работают только вместе с регулярным покосом травы и уборкой листвы.

Среди наиболее действенных культур — пижма с высоким содержанием камфоры. Ее запах отпугивает клещей и насекомых, но растение ядовито и быстро разрастается. Кошачья мята содержит непеталактон, который, по данным садоводов, действует сильнее синтетического ДЭТА. Лаванда и розмарин выделяют эфирные масла, дезориентирующие вредителей.

Бархатцы, далматская ромашка и хризантемы содержат пиретрины, парализующие нервную систему паразитов. Декоративный лук, монарда, чеснок и полынь также обладают выраженным отпугивающим эффектом.

Эксперты советуют высаживать растения массивами — вдоль забора, дорожек и в зонах риска. Один куст результата не даст. Для усиления эффекта необходимо регулярно прищипывать побеги и обновлять многолетники каждые 3–5 лет.

