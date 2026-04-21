В Кузьминском лесопарке завершают подготовку к пожароопасному сезону

В Кузьминском лесопарке завершается подготовка к пожароопасному сезону. Для защиты лесного фонда и обеспечения безопасности жителей проводится комплекс профилактических мероприятий, сообщила пресс-служба администрации городского округа Котельники.

Особое внимание уделяется участку со стороны МКАД (кадастровый номер 50:22:0000000:96788), который граничит с лесопарком и относится к категории земель населенных пунктов. Ежегодно с наступлением особого противопожарного режима здесь происходит пал сухой травы и кустарниковой растительности. С 2020 года на данной территории зафиксировано 7 случаев возгорания. Отделы ГО и ЧС, лесного хозяйства и Добровольная пожарная дружина регулярно патрулируют местность для пресечения разжигания костров и выброса легковоспламеняющегося мусора.

С учетом усиления требований пожарной безопасности собственник участка (ООО «Феникс») проводит комплексные работы по содержанию территории: уборку бытового и строительного мусора, расчистку от травы и сухостоя, установку 3D-ограждения строго в границах участка (под контролем геодезистов), а также регулярную опашку.

Разрешений на строительство на данном участке не выдавалось. Работы по возведению капитальных объектов не ведутся. Актуальную информацию о строящихся объектах в округе всегда можно проверить на Геопортале.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.