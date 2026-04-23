В Подмосковье 21–22 апреля прошли антитеррористические учения

Антитеррористические учения прошли 21–22 апреля в образовательных организациях Московской области. Более 4 тыс. школ и детских садов отработали действия при угрозе теракта, в том числе с применением беспилотников, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В учениях участвовали свыше 4 тыс. образовательных организаций региона. Сотрудники, учащиеся и воспитанники совместно с представителями экстренных служб отработали комплексный сценарий действий при совершении или угрозе террористического акта на объектах образования.

В частности, участники тренировались действовать при вооруженном нападении на сотрудников охраны, работников и обучающихся. Также отрабатывался алгоритм реагирования при срабатывании взрывного устройства, доставленного беспилотным летательным аппаратом.

Такие мероприятия направлены на повышение готовности специалистов к оперативному реагированию и минимизацию последствий чрезвычайных ситуаций. Учения позволили совершенствовать координацию между образовательными организациями и оперативными службами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.