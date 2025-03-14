В Подмосковье 21 тыс предприятий работают в сфере бытового обслуживания населения

Традиционно в третье воскресенье марта в России отмечается день работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В этом году профессиональный праздник выпал на 16 марта. В преддверии этой даты, в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области выразили благодарность специалистам, работающим в сфере бытовых услуг, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Подмосковье действует более 21 тысячи предприятий бытового обслуживания населения. Численность сотрудников, занятых в отрасли, превышает 87 тысяч человек. Ежедневно специалисты делают жизнь комфортнее и чище — жители регулярно пользуются услугами банных комплексов, ателье, прачечных, ремонта и технического обслуживания бытовой техники, транспортных средств, фотоателье, парикмахерских и салонов красоты. Поздравляю с профессиональным праздником», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В Минсельхозпрод Московской области дополнили, что, по итогам прошлого года, прирост рабочих мест в сфере бытовых услуг в регионе составил более 1,1 тыс. единиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.