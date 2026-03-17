В Подмосковье 20 марта стартует весенняя охота на птицу

Весенний сезон охоты на птиц откроется в Московской области 20 марта. Сроки и способы добычи зависят от зоны охотничьих угодий и установлены постановлением губернатора региона, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

С 20 марта по 10 мая охотникам разрешено добывать селезня утки. Охота допускается только из укрытия с использованием живой подсадной утки. Такой способ считается традиционным и применяется для привлечения диких птиц.

В регионе установлен лимит добычи: за сезон можно получить не более пяти селезней кряквы и пяти селезней других видов. В этом году охотникам выдали чуть менее 500 разрешений на добычу селезня утки.

Охота с подхода в весенний период запрещена. Исключение сделано только для добычи глухаря на току. За нарушение сроков, способов охоты или использование запрещенных орудий предусмотрена административная ответственность, включая лишение права на охоту сроком от одного до двух лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.