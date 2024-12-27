В Подмосковье 18 января стартует II фестиваль-конкурс «Наследие нации»

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II Всероссийский фестиваль-конкурс «Наследие нации» планируется открыть 18 января 2025 года в Молодежном центре «Импульс» города Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба АНО Центр поддержки развития культурно-образовательных программ «Наследие нации».

Проведение фестиваля-конкурса оказывает положительное влияние на развитие молодого поколения, повышение интереса к изучению культуры, укрепление традиционных ценностей и на развитие туризма, так как география участников конкурса постоянно расширяется.

3 мая 2023 года в Москве была создана АНО Центр поддержки развития культурно-образовательных программ «Наследие нации» с целью проведения на территории России «Всероссийского фестиваля- конкурса „Наследие нации“ среди талантливых людей, которые своим творчеством продолжают и передают культурное наследие России.

Основная задача проекта — развитие интереса к изучению культуры народов РФ через творчество и культурнообразовательные программы детей и молодежи.

3 февраля этого года в Молодежном центре «Импульс» Мытищ прошло первое мероприятие, которое открыло «I Всероссийский фестиваль-конкурс „Наследие нации“.

В течение всего года «I Всероссийский фестиваль-конкурс „Наследие нации“ прошло 16 этапов конкурса, участие в которых приняли 245 организаций и 2631 человек из таких городов, как Калуга, Тверь, Воронеж, Кострома, Раменское, Мытищи, пос. Вольгинский (Владимирская обл.), Тула, Брянск, Москва.

14 декабря состоялся финал «I Всероссийского фестиваля-конкурса „Наследие нации“ в Молодежном центре „Импульс“ Мытищ.

В финале приняли участие конкурсанты из 8 регионов России, включая Москву и Московскую область.

Общее количество участников в финале составило 550 человек из 45 организаций. 6 высших наград («Кубок Наследие нации 2024») в разных номинациях были вручены победителям из Тверской области, Московской области, Воронежской области, Калужской области, Владимирской области и Москвы.

Коллектив АНО «Наследие нации» делает все возможное, чтобы проект стал более значимым и масштабным национальным проектом, искренне вкладывая всю свою любовь, тепло и профессионализм.