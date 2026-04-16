В Подмосковье 18 и 19 апреля пройдет акция «ЭлектроВесна-2026»

Экологическая акция «ЭлектроВесна-2026» состоится 18 и 19 апреля в Московской области. Жители смогут сдать электронику и элементы питания на специальных площадках, где будут дежурить волонтеры, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В рамках акции принимаются любые электроприборы, работающие от сети или батареек: утюги, чайники, фены, пылесосы, телефоны, плееры, блендеры, миксеры, компьютерные мыши, клавиатуры, зарядные устройства и другая мелкая бытовая техника. Также можно сдать батарейки всех типов — от портативных устройств, шуруповертов и ноутбуков.

Организаторы обращают внимание, что детские электронные игрушки, картриджи для печатающих устройств, любые виды ламп, оптические диски, аудио- и видеокассеты в рамках акции не принимаются. Эти отходы необходимо сдавать через специализированные каналы.

Собранную технику и элементы питания передадут профильным заготовителям и лицензированным переработчикам. Работоспособные устройства после диагностики и легкого ремонта направят в благотворительные организации или комиссионные сервисы. Непригодные к ремонту приборы, батарейки и аккумуляторы поступят на перерабатывающие предприятия Московской области, где из них извлекут металлы и пластик, а остатки утилизируют в соответствии с природоохранными нормами.

Акция направлена на развитие системы раздельного сбора отходов и повышение экологической ответственности жителей. Адреса площадок опубликованы на сайте: https://priemochnaya1.ru/electrosbor

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.