В Подмосковье 17 апреля пройдет слет кадетов

Областной слет «Кадетская доблесть» откроется 17 апреля во Фрязино на базе кадетской школы-интерната имени Александра Покрышкина. В мероприятии примут участие более 600 школьников 7–11 классов из 60 школ региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Торжественное открытие состоится на плацу школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Перед участниками выступят ветераны и бойцы СВО, после чего пройдет парад кадетов.

Соревнования проведут в двух возрастных группах — 13–15 и 16–17 лет. Участникам предстоит пройти 15 этапов, включая полосу препятствий, оказание первой помощи и задания по тактической медицине. Работу команд будут оценивать педагоги, врачи и офицеры армии.

По итогам слета организаторы подведут результаты. Победителей наградят дипломами, грамотами и памятными подарками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.