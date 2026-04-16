В Одинцове провели круглый стол о будущем русского языка

Круглый стол «Русский язык в эпоху цифровой трансформации» прошел 14 апреля в Университетском колледже МГИМО в Одинцове в рамках VIII межвузовской студенческой конференции. Участники обсудили влияние цифровых технологий на язык и способы сохранения языковой культуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоялось на площадке колледжа МГИМО и объединило студентов, представивших доклады о современном состоянии русского языка. В центре внимания оказались новые слова и выражения, возникающие с развитием цифровых технологий, а также преимущества и недостатки онлайн-обучения.

Участники обсудили роль социальных сетей в продвижении литературного наследия, будущее печатных и электронных изданий и проблему заимствования иностранных слов в условиях глобализации. Отдельный интерес вызвали выступления о влиянии искусственного интеллекта на язык и тенденции к упрощению письменной речи.

Завершилась программа дискуссией о возможностях возрождения интереса к классической литературе через цифровые медиа и мультимедийные проекты. Также была отмечена роль электронных библиотек в сохранении и популяризации русской литературы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что почти все люди и учреждения в регионе на сегодня имеют широкополосный доступ к интернету. В том числе речь идет и о муниципальных, и государственных органах власти.

По словам главы региона, существует государственная программа, цель которой — обеспечение доступным интернетом и связью всех учреждений, прежде всего школ, больниц, библиотек. Губернатор считает, что такое положение в Подмосковье должно стать нормой.

«За эти годы проделана огромная работа, и практически все сегодня имеют широкополосный доступ к интернету, в том числе муниципальные и государственные органы власти. Это принципиально важно. И человек получает качественную связь в абсолютном большинстве случаев», — заявил Воробьев.