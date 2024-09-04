В Подмосковье 16 октября стартует обучение фермеров

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На базе ФГБОУ ДПО «Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса» 16 октября 2024 года начнется обучение фермеров, членов личных подсобных хозяйств, малых форм хозяйствования (МФХ), руководителей и специалистов отделов сельского хозяйства районных администраций по программе повышения квалификации «Организация крестьянского (фермерского) хозяйства: поддержка фермеров» с применением дистанционных образовательных технологий, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Слушатели получат информацию о внесении изменений в федеральный закон о КФХ, государственной поддержке малых форм хозяйствования, грантовым поддержкам, семейных фермах, потребительских кооперативах, разработке бизнес-плана, налогообложении, учете и отчетности в МФХ, выборе направления деятельности хозяйства, производстве основных видов сельхозпродукции, основах сельского туризма и видах разрешенного использования земель сельхозназначения.

Учебные занятия проводятся с участием успешных фермеров, специалистов профильного департамента Минсельхоза России, АККОР, ученых НИИ и вузов. По окончании курсовой подготовки слушателям выдается удостоверение установленного образца о повышении квалификации.

Подробная информация представлена на сайте образовательного учреждения и по телефонам: +7 903 559-98-26; +7 (903) 750-29-47.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.