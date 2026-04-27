В Подмосковье 16 мая пройдет орнитологический турнир «Большой день»

Регистрация на соревнование по наблюдению за птицами «Большой день-2026» открылась в Московской области. Турнир пройдет 16 мая по всей территории региона, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Соревнование объединит орнитологов, бердвотчеров и любителей птиц. Участники будут фиксировать виды пернатых, встреченные в течение дня. Особое внимание уделят ключевым орнитологическим территориям Подмосковья — за их обследование предусмотрены ценные призы.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что наблюдения участников помогают изучать популяции птиц, в том числе краснокнижных видов.

«Наблюдения орнитологов, бердвотчеров и просто любителей птиц часто оказываются весьма ценными в плане исследования ключевых орнитологических территорий региона. Они существенно пополняют копилку знаний экологов о популяциях пернатых, в том числе и краснокнижных видов», — подчеркнул Мосин.

Мероприятие пройдет в командном и индивидуальном форматах на ключевых орнитологических территориях. При регистрации необходимо выбрать соответствующую номинацию с пометкой КОТР. Карта территорий и форма регистрации размещены на сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил реализовывать приоритетные направления в обозначенной сфере.

«Вы последнее время занимаетесь всем, что связано с экологией, в том числе на рекультивируемых полигонах, на модернизации КПО. Сейчас ваш опыт так же важен, как и каждому из нас важно иметь команду. Команду, которая будет дополнять и соответственно автономно, в хорошем смысле, реализовывать те направления в экологии, которые сегодня, вчера и завтра будут являться приоритетными», — сказал Воробьев.