сегодня в 14:42

В Подмосковье 16 июня не зафиксировали лесных пожаров

Лесных пожаров 16 июня на территории гослесфонда Московской области не зарегистрировали. С 17 по 19 июня в регионе прогнозируется в основном I класс пожарной опасности, местами — II класс, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 17 июня на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. 18 июня такой же уровень сохранится на большей части региона, однако в Ступинском лесничестве прогнозируется II класс.

19 июня I класс пожарной опасности установится на большей части области. В Виноградовском, Егорьевском и Ступинском лесничествах ожидается II класс.

Синоптики прогнозируют температуру воздуха днем от плюс 10 до плюс 25 градусов, ночью — от плюс 5 до плюс 18 градусов. Ожидается переменная облачность, возможны дожди и сильный порывистый ветер.

При обнаружении возгорания жителей просят незамедлительно сообщать по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.