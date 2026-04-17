В Подмосковье 16 апреля не выявили лесных пожаров

Лесных пожаров 16 апреля на территории Московской области не зафиксировано. На 17–19 апреля в регионе прогнозируют преимущественно I класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 17 апреля на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. В Дмитровском, Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Шатурском лесничествах установлен II класс, в Талдомском — III класс.

18 апреля I класс сохранится на большей части региона. В Виноградовском, Дмитровском, Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Шатурском лесничествах прогнозируется II класс.

19 апреля на большей части области также ожидается I класс пожарной опасности. В Виноградовском, Дмитровском, Егорьевском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Шатурском лесничествах — II класс.

В ближайшие дни температура воздуха составит от плюс 4 до плюс 14 градусов, ночью — от минус 1 до плюс 6 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, возможны дожди и снег.

В случае обнаружения возгорания жителей просят сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.