В Подмосковье 15–17 июня ожидается низкий класс пожароопасности

Пожаров в лесах Подмосковья 14 июня не зарегистрировано. С 15 по 17 июня в регионе прогнозируется преимущественно I класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

14 июня на территории государственного лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировано.

15 июня на всей территории региона ожидается I класс пожарной опасности. 16 июня в большинстве лесничеств сохранится I класс, в Шатурском лесничестве прогнозируется II класс.

17 июня I класс пожарной опасности также ожидается на большей части Подмосковья. II класс прогнозируется в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах.

В ближайшие дни температура воздуха составит плюс 13–20 градусов, ночью — плюс 7–12 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, дожди и сильный порывистый ветер.

В случае обнаружения возгорания жителей просят незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.