В Подмосковье 1500 орлят отметили Всемирный день анимации

Более 1500 участников программы «Орлята России» 6 апреля присоединились к мероприятиям ко Всемирному дню мультфильмов в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Для школьников провели активность «Мультпарад любимых героев». Ребята посмотрели и обсудили фрагменты классических отечественных мультфильмов разных лет.

Затем в классах открылась «Мастерская мультипликатора». Детям рассказали, что первые мультфильмы создавались из множества рисунков с небольшими изменениями, а также познакомили с принципом флипбука — блокнота с изображениями, которые «оживают» при быстром перелистывании. Кроме того, школьники попробовали создать пластилиновый мультфильм.

Всемирный день мультфильмов стал для участников программы возможностью развить творческие способности, воображение и навыки командной работы. Через знакомство с классикой и создание собственных проектов дети приобщаются к отечественной анимации и пробуют себя в роли мультипликаторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.