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В Подмосковье 15 июня не зафиксировали лесных пожаров

Лесопожарная обстановка 15 июня в Московской области оставалась спокойной — на территории гослесфонда возгораний не зарегистрировано. На 16–18 июня в регионе прогнозируется I и II классы пожарной опасности в зависимости от лесничества, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 16 июня на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. В Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах установлен II класс.

17 июня I класс сохранится на большей части региона. II класс прогнозируется в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах.

18 июня на большей части области ожидается II класс пожарной опасности. В Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и Талдомском лесничествах прогнозируется I класс.

Синоптики обещают 16–18 июня температуру воздуха плюс 11–18 градусов днем и плюс 6–11 градусов ночью, переменную облачность, дожди и сильный порывистый ветер.

В случае обнаружения возгорания жителей просят сообщать об этом по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.