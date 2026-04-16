В Подмосковье 15 апреля не зафиксировали лесных пожаров

Лесопожарная обстановка в Московской области 15 апреля оставалась спокойной — возгораний на территории лесного фонда не зарегистрировано. На 16–18 апреля в регионе прогнозируется I–III класс пожарной опасности в зависимости от лесничества, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 16 апреля на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. В Дмитровском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах прогнозируется II класс.

17 апреля на большей части региона установится II класс пожарной опасности. В Бородинском, Волоколамском, Наро-Фоминском, Ступинском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» ожидается I класс, в Талдомском лесничестве — III класс.

18 апреля в большинстве округов сохранится II класс пожарной опасности. В Бородинском, Наро-Фоминском и Ступинском лесничествах прогнозируется I класс, в Талдомском — III класс.

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни облачную погоду с возможными дождями. Температура воздуха составит плюс 5–9 градусов, ночью — плюс 4–6 градусов.

В случае обнаружения возгорания жителей просят сообщать по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.