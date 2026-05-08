В Подмосковье 14 тысяч ветеранов получили помощь к 9 мая

В Подмосковье в преддверии Дня Победы адресную помощь получили около 14 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Им отремонтировали жилье, передали технику и выплатили от 40 до 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

К 9 мая в регионе усилили меры поддержки участников войны, тружеников тыла, блокадников, бывших узников концлагерей и вдов фронтовиков. В предпраздничные дни специалисты провели ремонт более чем в 800 домах и квартирах ветеранов, передали бытовую технику и оказали материальную помощь.

«В Подмосковье проживают около 14 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый из них охвачен нашей заботой и вниманием. В предпраздничные дни мы отремонтировали более 800 домов и квартир ветеранов, передали бытовую технику, выплатили от 40 до 70 тысяч рублей каждому», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В муниципалитетах также проходят персональные поздравления на дому. Ветеранов навещают представители администраций, депутаты, сотрудники социальной защиты, школьники, студенты и волонтеры. Они вручают открытки и подарочные сертификаты от губернатора Московской области Андрея Воробьева, продуктовые наборы и памятные сувениры, а также помогают по хозяйству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.