В Подмосковье 14 мая провели финальную тренировку ЕГЭ

Финальная всероссийская тренировка перед основным периодом ЕГЭ прошла 14 мая во всех 255 пунктах проведения экзаменов Подмосковья. В ней приняли участие более 11 тыс. выпускников, основной период экзаменов начнется 1 июня, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области

В тренировке по информатике, английскому языку (устная часть) и обществознанию задействовали все 255 пунктов проведения экзаменов региона. Участники отрабатывали технологии передачи электронных материалов по интернету, печать и сканирование в аудиториях, а также действия при нештатных ситуациях — например, при замене станции печати, станций КЕГЭ и оборудования для устной части по английскому языку.

К работе привлекли все категории сотрудников ППЭ: руководителей пунктов, членов государственной экзаменационной комиссии, технических специалистов и организаторов.

Во время тренировки проверили готовность системы видеонаблюдения на портале «Смотри ЕГЭ»: протестировали ракурсы камер, четкость изображения и корректность фиксации меток о возможных нарушениях. Результаты участники получат не позднее 27 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.