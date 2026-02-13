В Подмосковье 14 и 15 февраля пройдут экоакции по раздельному сбору отходов

Волонтеры экологических объединений организуют 14 и 15 февраля в Подмосковье акции по раздельному сбору отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В эти выходные в Московской области состоится серия экологических акций, посвященных раздельному сбору отходов. Жители смогут сдать макулатуру, пластик, пакеты, пленку и другие виды вторсырья для переработки.

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Алексей Семенов ранее отмечал, что подобные мероприятия проводятся регулярно для формирования у молодежи культуры осознанного потребления ресурсов. Инспекторы активно участвуют в экоуроках и просветительских встречах, которые часто инициируют школьные педагоги.

14 февраля акция пройдет в Красногорске по адресу: Путилково, ул. Новотушинская, д. 3, с 18:30 до 20:00.

15 февраля мероприятия состоятся:

— в Красногорске (Путилково, ул. Новотушинская, д. 3, с 17:00 до 18:00),

— в Химках (ул. Германа Титова, д. 14к1, с 12:00 до 13:00),

— в Щелково (ул. Талсинская, д. 64, с 12:00 до 14:00).

На всех площадках будут работать волонтеры, которые помогут участникам с сортировкой отходов. Организаторы напоминают, что вторсырье необходимо вымыть, высушить и компактно сложить перед сдачей. Возможны изменения в расписании, информацию рекомендуется уточнять у организаторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.