В Подмосковье 14 апреля стартует марафон по сбору макулатуры

Экологический марафон «Сдай макулатуру — спаси дерево!» пройдет в Подмосковье с 14 апреля по 20 мая. К участию приглашают жителей, образовательные учреждения и организации региона. За годы акции участники собрали почти 2 тыс. тонн макулатуры, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.кция проводится с 2018 года и направлена на сохранение природных ресурсов и вовлечение вторсырья в переработку. По данным организаторов, за все время подмосковные участники сдали почти 2 тыс. тонн макулатуры. Это позволило сохранить более 31 тыс. деревьев.

«Это одна из наиболее масштабных экологических акций, которые проводятся в России, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — По информации организаторов, за все время существования марафона подмосковные участники собрали и направили на переработку почти 2 тысячи тонн макулатуры, что позволило сохранить более 31 тысячи деревьев. Кроме того, акция имеет огромное значение в плане экологического просвещения, воспитания ответственного отношения к природе, разумного потребления», — подчеркнул министр.

К участию приглашаются волонтеры, юнармейцы, члены патриотических клубов, студенты, школьники, воспитанники детских садов, а также предприятия и организации. Эко-баллы начисляются при сдаче от 800 кг макулатуры от одного учреждения или предприятия. Их можно обменять на призы.

С 14 апреля принимаются и обрабатываются заявки от муниципалитетов и отдельных участников. Подать заявку необходимо не позднее чем за три дня до даты вывоза макулатуры. Вывоз будет проходить с 14 апреля по 20 мая по утвержденному графику, а с 21 по 25 мая организаторы подведут итоги и сформируют зеленый рейтинг региона.

По вопросам участия можно обратиться по электронной почте s@sdai-bumagu.com. 6+