сегодня в 13:54

В Подмосковье 14 апреля не зафиксировали лесных пожаров

Возгораний в лесном фонде Московской области 14 апреля не зарегистрировано. С 15 по 17 апреля в регионе прогнозируется I–III класс пожарной опасности в зависимости от лесничества, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 15 апреля на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. В Бородинском, Волоколамском, Клинском, Наро-Фоминском и Талдомском лесничествах прогнозируется II класс.

16 апреля I класс сохранится на основной территории региона. В Бородинском, Волоколамском, Клинском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах установится II класс пожарной опасности.

17 апреля на большей части области ожидается II класс, а в Талдомском лесничестве — III класс. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем составит плюс 6–13 градусов, ночью — плюс 4–8 градусов. Ожидается облачная погода и дожди.

В случае обнаружения возгорания жителей просят сообщать об этом по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.