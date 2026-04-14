В Подмосковье 13 апреля не зафиксировали лесных пожаров

Лесных пожаров 13 апреля на территории лесного фонда Московской области не зарегистрировано. На 14–16 апреля в регионе прогнозируется I и II классы пожарной опасности в зависимости от лесничества, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 14 апреля на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. В Дмитровском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах установлен II класс.

15 и 16 апреля I класс пожарной опасности сохранится на большей части региона. II класс прогнозируется в Дмитровском, Клинском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют температуру воздуха днем от плюс 10 до плюс 17 градусов, ночью — от плюс 2 до плюс 6 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

В случае обнаружения возгорания жителей просят сообщать об этом по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.