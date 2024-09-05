В Подмосковье 12 сентября пройдет всероссийский ИТ-диктант

12 сентября в Подмосковье пройдет Всероссийский диктант по информационным технологиям, в котором смогут принять участие все жители региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

ИТ-диктант представляет собой онлайн-тестирование и включает 3 уровня прохождения тестов: для учащихся начальной школы (1 — 4 классы), стандартное тестирование и тестирование для продвинутых пользователей.

Онлайн-тест состоит из 32 вопросов разного уровня сложности. Они варьируются от основ работы с компьютерной техникой до навыков работы в социальных сетях и защиты личных данных. В общей сложности это семь направлений развития цифровых компетенций.

Мероприятие позволит участникам оценить свой уровень знаний в области информационных технологий, а также степень владения базовыми и продвинутыми цифровыми компетенциями. По результатам диктанта каждый пользователь в Личном кабинете получит именной сертификат с указанием количества баллов.

Пройти ИТ-диктант можно 12 сентября на сайте: ит-диктант.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.