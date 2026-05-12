В Подмосковье 12 мая стартовал фестиваль «ПредпоЧтения»

Фестиваль «ПредпоЧтения» проходит с 12 по 15 мая в восьми муниципалитетах Подмосковья. В школах организуют литературные гостиные, театральные уроки и мастер-классы с участием актеров и творческих коллективов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Фестиваль объединил школьников из Пушкинского, Солнечногорска, Дмитрова, Мытищ, Ногинска, Лобни, Талдома и Долгопрудного. В образовательных учреждениях проходят литературные гостиные, театральные уроки, мастер-классы по сценической речи и художественному слову, а также тренинги по дикции.

К работе подключились актеры муниципальных и областных театров — члены Союза театральных деятелей России. Они делятся профессиональным опытом, проводят творческие встречи, а школьники участвуют в экспромт-сценках и поэтических баттлах.

«Театр не существует без литературы. Литература не оживает без сцены. Книга на полке хранит смыслы, но пока текст не прозвучит, не будет прочувствован дыханием, взглядом, интонацией, он остается лишь чернилами на бумаге. Именно поэтому мы объединяем книгу и театр: чтобы школьник не просто прочитал произведение, а встретился с ним. Чтобы увидел в нем не задание для сочинения, а зеркало собственной души», — отметил в своем обращении к участникам Евгений Князев, народный артист России, секретарь Союза театральных деятелей Российской Федерации, ректор Театрального института имени Бориса Щукина.

В рамках сотрудничества министерства образования Московской области с Союзом театральных деятелей России планируется развитие театральных программ с участием школьников. В них войдут спектакли малых форм, литературно-музыкальные композиции, публичные чтения, а также новые постановки и мастер-классы с привлечением театральных коллективов региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.