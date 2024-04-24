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В Подмосковье 12 мая пройдут соревнования для начинающих робототехников

12 мая в Московской области состоится региональный отбор на Российскую робототехническую олимпиаду. Регистрация открыта до 3 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В программе соревнований 11 разных дисциплин, среди которых инженерия, творчество, робоспорт. К участию приглашаются юные робототехники от 6 до 22 лет.

Участниками могут стать как опытные, так и начинающие робототехники. Каждая категория имеет свой регламент, где подробно описаны правила участия. С ними можно ознакомиться на сайте «РобоФинист» в разделе «Программа».

Победители и призеры регионального этапа получат возможность представить Московскую область на национальном этапе Российской робототехнической олимпиады, который пройдет с 27 по 29 июня в Оренбурге.

Регистрация на олимпиаду открыта до 3 мая включительно. Подать заявку можно по ссылке.

Региональное мероприятие пройдет в областном технолицее им. В. И. Долгих, расположенном по адресу: Истра, село Павловская Слобода, ул. Академическая, дом № 1.

Организаторами областного этапа выступают АНО ДО «Центр развития научного и технического образования молодежи», ЦМИТ «Ноосфера» и АНОО «Областной технолицей им. В. И. Долгих».

Подмосковный этап Российской робототехнической олимпиады проводится с 2016 года. Каждый год на нем собираются около 300 детей.

В разные годы мероприятие проводилось во Фрязине, Мытищах, Подольске, школе «Летово», а теперь состоится в Технолицее им. В. И. Долгих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.