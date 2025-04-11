В Подмосковье 12 апреля пройдет V открытый региональный агрофорум

12 апреля в Коломенском аграрном колледже имени Н. Т. Козлова пройдет V открытый региональный агрофорум «Наша земля — Подмосковье». Мероприятие посвящено памяти Почетного гражданина Московской области Николая Козлова и предлагает насыщенную программу, которая будет интересна не только будущим абитуриентам колледжа, но и всем жителям региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На территории колледжа разместятся интерактивные площадки, включая трактор-шоу и возможность покататься на тракторе, праздничный концерт, зоопарк, различные мастер-классы для детей и взрослых, экскурсии по музеям колледжа, деловую программу, спортивные конкурсы, фудкорт с разнообразной кухней и полевую кухню, а также выставку сельскохозяйственной техники от компании «Агронова».

Особое внимание будет уделено ярмарке сельскохозяйственной продукции и ремесленных изделий, которая традиционно собирает большое количество посетителей. На ярмарке можно будет приобрести разнообразные продукты: молочные изделия, березовый сок и квас, копченую рыбу, сыры, мясные деликатесы, свежую выпечку, кондитерские изделия, соленья и квашеную капусту, мед, свежие овощи и микрозелень, а также различные товары ручной работы, включая текстильные и вязаные изделия, крафтовую косметику и многое другое.

На входе участники смогут приобрести лотерейные билеты с шансом выиграть продукцию с ярмарки, а также картофель из учебного хозяйства колледжа. Розыгрыши призов будут проходить на протяжении всей концертной программы, добавляя элемент увлекательности и сюрприза.

В ведомстве отметили, что работа всех площадок будет осуществляться с 10:00 до 15:00, а вход на территорию колледжа будет свободным, что создает отличную возможность для посещения и знакомства с богатством подмосковной агрокультуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.