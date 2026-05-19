В Подмосковье 111 водителей мусоровозов повысили классность

Повышение квалификации получили 111 водителей компании «ЭкоЛайф» в Московской области с января 2026 года. В мае второй и первый классы присвоили еще 17 сотрудникам подразделений в Химках и Домодедове. Повышение дает надбавку к окладу до 40%, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Для повышения необходимо непрерывно проработать в компании не менее года. Класс присваивается последовательно: перейти сразу с третьего на первый нельзя. В течение последнего года у водителя не должно быть ДТП по его вине и дисциплинарных взысканий. При переходе с третьего на второй класс допускается не более 10 штрафов за год, со второго на первый — не более 5. Для получения первого класса требуется опыт работы на нескольких видах техники и положительная характеристика руководителя.

Водители второго класса получают надбавку 20% к окладу, первого класса — 40%. Компания также ведет работу по привлечению кадров в отрасль.

«Для системного решения вопроса привлечения кадров совместно с муниципалитетами проводится ежедневный мониторинг ситуации и анализ потребности в кадрах в реальном времени», — отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Он добавил, что специалистам предоставляют социальную поддержку и возможности для профессионального обучения. «ЭкоЛайф» обслуживает 38 городских и муниципальных округов Сергиево-Посадского, Рузского и Каширского кластеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.