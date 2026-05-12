В Подмосковье 11 мая не зафиксировали лесных пожаров

Лесные пожары 11 мая на территории гослесфонда Московской области не зарегистрированы. На 12–14 мая в регионе прогнозируют I–III классы пожарной опасности в зависимости от лесничества, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 12 мая на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности. В Виноградовском, Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах установится I класс, в Клинском — III класс.

13 и 14 мая на большей части региона также прогнозируется II класс пожарной опасности. В Дмитровском и Клинском лесничествах сохранится III класс.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют температуру воздуха от плюс 15 до плюс 25 градусов днем и от плюс 8 до плюс 14 градусов ночью. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

При обнаружении возгорания жителей просят сообщать об этом по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.