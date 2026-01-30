В Подмосковье 1 февраля пройдут акции по раздельному сбору отходов

1 февраля в муниципальных и городских округах Подмосковья состоятся экологические акции по раздельному сбору вторсырья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В воскресенье, 1 февраля, в разных округах Московской области пройдут акции по раздельному сбору отходов на переработку. Организаторами мероприятий выступят волонтерские сообщества.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что число жителей, заинтересованных в экологической повестке, в регионе растет. По его словам, среди приоритетных задач остается просветительская работа с молодежью и взрослыми, а также поддержка экоинициатив граждан и объединений.

Акции состоятся по следующим адресам:

- Одинцово: Немчиновка, Советский проспект, д. 4 (14:30–15:30); пос. Лесной Городок, ул. Лесная, д. 10 (10:00–12:00);

- Долгопрудный: Московское шоссе, д. 21, к. 4 (12:00–13:30);

- Домодедово: парк «Елочки», у главной сцены (11:30–13:00);

- Богородский: п. Зеленый, ул. Школьная, д. 48 (09:30–11:00).

Организаторы подчеркивают, что участие жителей важно для формирования экологической культуры и сохранения окружающей среды. Присоединение к акциям вместе с детьми помогает воспитывать ответственное отношение к природе.

Возможны изменения в расписании из-за погодных условий. Рекомендуется уточнять информацию у организаторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.