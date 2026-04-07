В Плехановке при поддержке РЭО пройдет международная конференция по экологии

В Москве на базе Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова 2 июня состоится II Международная научная конференция под названием «Экологические аспекты в экономике и биотехнологиях». Это мероприятие станет площадкой для диалога между студентами, исследователями и профессионалами из отрасли: в центре внимания будут вопросы устойчивого развития, внедрения экономики замкнутого цикла и утилизации отходов, сообщила пресс-служба РЭО.

Организаторами конференции выступают: Совет молодых ученых РЭУ им. Г. В. Плеханова, базовая кафедра химии инновационных материалов и технологий этого же вуза, ППК «Российский экологический оператор», а также ряд научных институтов Российской академии наук.

На площадке конференции запланировано обсуждение актуальных экологических технологий, подходов к созданию новых материалов, способов мониторинга экосистем, а также вопросов развития циркулярной экономики и переработки отходов. Особый акцент будет сделан на научные работы студентов, молодых ученых и аспирантов — для них организуют отдельный конкурс.

Участие возможно в двух форматах: очном и дистанционном. Заявки на выступление с докладом принимаются до 21 мая 2026 года. По окончании конференции планируется выпуск сборника научных трудов, который будет размещен в РИНЦ.

«Российский экологический оператор системно поддерживает научные и образовательные инициативы в сфере экологии. Такие конференции формируют кадровый потенциал отрасли, объединяют молодых специалистов и позволяют им включаться в решение практических задач. Эксперты РЭО готовы делиться опытом и участвовать в подготовке специалистов для экономики замкнутого цикла», — сообщили в пресс-службе РЭО.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана в соответствии с Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главная цель — создание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в стране стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача сформировать экономику замкнутого цикла: к 2030 году необходимо обеспечить сортировку 100% всех ежегодно образующихся ТКО, снизить долю захоронения таких отходов до не более чем 50%, а также вовлечь в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления в виде вторичного сырья и ресурсов.