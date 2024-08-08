В пятницу и субботу жителей Земли ждут магнитные бури

Магнитные бури на Земле начнутся уже в пятницу, сообщается на портале «Метеовести» .

Возмущения геомагнитного поля начнутся уже после 15:00 9 августа. Магнитная буря сначала будет слабой, а потом может перерасти в среднюю.

Возмущения прекратятся только в субботу, 10 августа. Ожидается, что магнитные бури закончатся в этот день только ближе к вечеру.

Ранее психолог Роман Цветковский рассказывал, как пережить магнитные бури в августе. Не стоит пить много кофе в этот период.