Психолог объяснил, как пережить магнитные бури в августе

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Психолог Цветковский посоветовал отказаться от курения и кофе в магнитные бури

Психолог Роман Цветковский считает, что метеозависимым не следует злоупотреблять курением и кофе во время магнитных бурь. По его словам, в этот период лучше всего заняться любимым делом, сообщает «Узнай.ру» .

Специалист также отметил, что чувствительным к подобным явлениям необходимо пить больше воды и стараться не беспокоиться.

Кроме этого, Цветковский назвал босую прогулку по траве еще одним эффективным методом, который позволит зарядиться силами.

Ранее сотрудники лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили, что в августе Земля столкнется с магнитными бурями, которые приведут к мощным вспышкам на Солнце.

Ближайшая магнитная буря ожидается 12 августа. Согласно предварительным данным, сила возмущения составит 4 балла.