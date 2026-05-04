В Петрозаводске у 48-летней женщины остановилось сердце после телефонного звонка

В Петрозаводске 48-летняя женщина пережила остановку сердца после резкого телефонного звонка. Врачи диагностировали у нее наследственное нарушение ритма, сообщает karelinform.ru .

Инцидент произошел дома: женщину разбудил резкий звонок телефона, после чего она потеряла сознание. У пациентки остановилось сердце. Муж немедленно начал реанимацию и вызвал скорую помощь, что позволило сохранить жизнь.

В больнице врачи установили причину произошедшего — редкий наследственный синдром удлиненного интервала QT. О заболевании женщина ранее не знала. Нарушение может вызывать опасные аритмии и внезапную остановку сердца.

По словам главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова, пациентке имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. Устройство автоматически распознает и купирует жизнеугрожающие нарушения ритма. Женщину уже выписали, сейчас медики обследуют ее детей, поскольку заболевание может передаваться по наследству.

