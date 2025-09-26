В Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности из-за медведей

Режим повышенной готовности ввели в Петропавловске-Камчатском из-за опасности выхода медведей в город, сообщил мэр Евгений Беляев в Telegram-канале .

«В последние сутки зафиксированы несколько звонков в оперативные службы с сообщениями о медведях. Все звонки отработаны», — отметил он.

Ранее медведя-убийцу ликвидировали лесники рядом со школой № 3 в Петропавловске-Камчатском. Он совершил как минимум 3 нападения на людей.

25 сентября зверь напал на нескольких жителей Петропавловска-Камчатского. Кадры с камер наблюдения показали, как косолапый предпринял попытку нападения на мужчину, находившегося на парковке, однако тот успел укрыться в автомобиле.