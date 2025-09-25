Напал на женщину, мужчину и ребенка: обезумевшего медведя застрелили на Камчатке

Медведя-убийцу ликвидировали лесники рядом со школой № 3 в Петропавловске-Камчатском. Он совершил как минимум 3 нападения на людей, сообщает Baza .

Сначала медведь накинулся на 12-летнего подростка. Он зацепил рюкзак, мальчик упал и притворился погибшим. Так ребенку удалось избежать удара хищника.

Затем животное попыталось наброситься на мужчину на парковке в Ленинском районе. Тот смог спастись, спрятавшись под автомобилем. Медведь выбил окно и помял крыло машины.

После этого зверь атаковал 84-летнюю пенсионерку. Она получила тяжелые травмы, а также скальпированные раны головы. Женщину доставили в реанимацию, однако спасти ей жизнь не удалось — пенсионерка погибла.

